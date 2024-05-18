Мостовой: «Есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи». Они растеряли большое количество очков в начале сезона»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет «Сочи» из РПЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура.

«Ясно, что есть команды, которые играют хуже, чем «Сочи», особенно во второй части сезона. Мы говорили, что они растеряли большое количество очков в начале сезона. Вот они и вылетели», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам матча против «Краснодара» команда Роберта Морено лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ. На данный момент в активе сочинцев 23 очка за тур до конца чемпионата. От зоны стыковых матчей южан отделяют 6 очков.