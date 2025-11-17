Александр Мостовой раскрыл разницу между «футбольным» и «нефутбольным» человеком

Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Вместе с ведущим подкаста, бывшим игроком сборной России и ЦСКА Сергеем Игнашевичем Мостовой рассказал, чем, по его мнению, отличаются тренеры с футбольным прошлым и без него.

Мостовой: — Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет на бровке.

Игнашевич: — Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять. И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.

Мостовой: — Плюс не забывай еще, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлены. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. Игра в 50 метрах от него, а рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.

Ведущий: — Вы что думаете, это специально?

Мостовой: — Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.

Игнашевич: — Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает. Если он выбегает к бровке — он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.

Ведущий: — А какое вмешательство с бровки поможет?

Игнашевич: — Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.

Мостовой: — А Абаскаль вообще не понимает. Я бы его послал. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы — и все.

Выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.