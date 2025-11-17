Видео
17 ноября, 17:50

Александр Мостовой раскрыл разницу между «футбольным» и «нефутбольным» человеком

Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Вместе с ведущим подкаста, бывшим игроком сборной России и ЦСКА Сергеем Игнашевичем Мостовой рассказал, чем, по его мнению, отличаются тренеры с футбольным прошлым и без него.

Мостовой: — Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет на бровке.

Игнашевич: — Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять. И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.

Мостовой: — Плюс не забывай еще, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлены. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. Игра в 50 метрах от него, а рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.

Ведущий: — Вы что думаете, это специально?

Мостовой: — Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.

Игнашевич: — Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает. Если он выбегает к бровке — он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.

Ведущий: — А какое вмешательство с бровки поможет?

Игнашевич: — Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.

Мостовой: — А Абаскаль вообще не понимает. Я бы его послал. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы — и все.

Выпуск подкаста Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.

9

  • lvb

    То есть согласно "Тсару" Карпин "нефутбольный человек")), И Семак, и Станкович, и Рахимов.. и прочая.. Имя им-легион). А может сам "Тсар" ужн лет эдак 20... "нефутбольный человек".?Играть закончил, тренером не стал. Выглядит дурак дураком. Вот только зачем в эту дурку Игнаш полез.. загадка))

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Мостовой пошёл-таки учится на тренера. Главное, что он вынес из учёбы, тренер должен уметь правильно останавливать мяч. Ну, Игнашевич успешно опустил Балтику в ФНЛ. Где сейчас Балтика без Игнашевича? Два недотренера тут рассуждают...

    17.11.2025

  • Илья858

    Два диванных тренера. Абаскаль как тренер завоевал третье место со Спартаком в сезоне 2022/23. А чего как тренеры достигли Мостовой и Игнашевич?

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Молодец, Александр, всегда приятно почитать футбольного человека.

    17.11.2025

  • Millwall82

    Игнашевич наверное просто охреневает. Кто как не "царь" любил всегда камеры, свет, мишуру шоу и кривляние перед камерой.

    17.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Мостовой очередной раз блеснул своим необъятным умом!!!!!! Чем отлияаются два тренера? Один (по мнению Мостового) футбольный человек, другой нефутбольный. Бесчастных (один из самых футбольных человеков) и Василенко. Ответ можно найти в истории Факела. Бесчастных, возглавив Факел к 17 туру опустил его на последнее место в пердиве. Василенко, сменив великого тренера (почти самого футбольного человека) Бесчастных, вытащил клуб в середину таблицы, а в следующем сезоне, почти тем же составом вывел его в РПЛ!!! Вот конкретный пример работы тренеров, по мнению великого болтуна Мостового, футбольного и небутбольного. Шут он гороховый. А был обалденным футболистом!!!!

    17.11.2025

  • Ganimed

    Ну и Симеоне тоже бегает, как дирижер и Нагельсман, который в футбол никогда не играл:rofl:Один у матрасов сейчас, другой в сборной Германии-они тоже получаются, не футбольные люди?! :wink:

    17.11.2025

  • Адекватный спартач

    Сережа, не связывайся с царём. Тоже кукуха поедет.

    17.11.2025

  • Gordon

    Алессандро, ну если тебе так не нравится Абаскаль, ЗА КАКИМ ХРЕНОМ ты про него постоянно вспоминаешь? :)

    17.11.2025

