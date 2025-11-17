Александр Мостовой раскрыл разницу между «футбольным» и «нефутбольным» человеком

17 ноября, 17:50
Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.
Вместе с ведущим подкаста, бывшим игроком сборной России и ЦСКА Сергеем Игнашевичем Мостовой рассказал, чем, по его мнению, отличаются тренеры с футбольным прошлым и без него.
Мостовой: — Я сразу вижу, когда человек нефутбольный, как он себя ведет на бровке.
Игнашевич: — Нефутбольный человек пытается управлять игроками на футбольном поле. 90 минут он пытается что-то донести. А футбольный человек понимает, что ты с бровки не сможешь ничем управлять. И поэтому, оказываясь за бровкой, ты не будешь думать за игроков и управлять ими.
Мостовой: — Плюс не забывай еще, что ты знаешь, что на тебя три камеры направлены. Обрати внимание. Стоит любимый мой Абаскаль и начинает дирижировать. Игра в 50 метрах от него, а рядом три камеры стоят. Он к этой камере и так, и сяк.
Ведущий: — Вы что думаете, это специально?
Мостовой: — Ну конечно! Я сам был несколько раз в таких ситуациях, и я сам так несколько раз специально делал.
Игнашевич: — Это не то что специально, это непонимание того, что это не работает. Если он выбегает к бровке — он хочет помочь. Ты хочешь понять его эффективность.
Ведущий: — А какое вмешательство с бровки поможет?
Игнашевич: — Когда как Алонсо ближнему объясняет, что туда давать не надо, играйте здесь.
Мостовой: — А Абаскаль вообще не понимает. Я бы его послал. Если бы мне Абаскаль все время вот так кричал бы, как он вечно бегал на бровке, я бы его послал на три буквы — и все.
lvb
То есть согласно "Тсару" Карпин "нефутбольный человек")), И Семак, и Станкович, и Рахимов.. и прочая.. Имя им-легион). А может сам "Тсар" ужн лет эдак 20... "нефутбольный человек".?Играть закончил, тренером не стал. Выглядит дурак дураком. Вот только зачем в эту дурку Игнаш полез.. загадка))
17.11.2025
Фирсыч
Мостовой пошёл-таки учится на тренера. Главное, что он вынес из учёбы, тренер должен уметь правильно останавливать мяч. Ну, Игнашевич успешно опустил Балтику в ФНЛ. Где сейчас Балтика без Игнашевича? Два недотренера тут рассуждают...
17.11.2025
Илья858
Два диванных тренера. Абаскаль как тренер завоевал третье место со Спартаком в сезоне 2022/23. А чего как тренеры достигли Мостовой и Игнашевич?
17.11.2025
Adiоs Amigos R
Молодец, Александр, всегда приятно почитать футбольного человека.
17.11.2025
Millwall82
Игнашевич наверное просто охреневает. Кто как не "царь" любил всегда камеры, свет, мишуру шоу и кривляние перед камерой.
17.11.2025
Деп Б.Охта
Мостовой очередной раз блеснул своим необъятным умом!!!!!! Чем отлияаются два тренера? Один (по мнению Мостового) футбольный человек, другой нефутбольный. Бесчастных (один из самых футбольных человеков) и Василенко. Ответ можно найти в истории Факела. Бесчастных, возглавив Факел к 17 туру опустил его на последнее место в пердиве. Василенко, сменив великого тренера (почти самого футбольного человека) Бесчастных, вытащил клуб в середину таблицы, а в следующем сезоне, почти тем же составом вывел его в РПЛ!!! Вот конкретный пример работы тренеров, по мнению великого болтуна Мостового, футбольного и небутбольного. Шут он гороховый. А был обалденным футболистом!!!!
17.11.2025
Ganimed
Ну и Симеоне тоже бегает, как дирижер и Нагельсман, который в футбол никогда не играл:rofl:Один у матрасов сейчас, другой в сборной Германии-они тоже получаются, не футбольные люди?! :wink:
17.11.2025
Адекватный спартач
Сережа, не связывайся с царём. Тоже кукуха поедет.
17.11.2025
Gordon
Алессандро, ну если тебе так не нравится Абаскаль, ЗА КАКИМ ХРЕНОМ ты про него постоянно вспоминаешь? :)
17.11.2025