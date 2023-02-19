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Мостовой — о натурализации Малкома и Клаудиньо: «В 145-миллионной стране нет своих футболистов?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всем мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств. Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта. В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5003065-mostovoj-o-naturalizacii-malkoma-i-klaudino-v-145-millionnoj-strane-net-svoih-igrokov.html
Александр Мостовой
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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