Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:46

Александр Мостовой о «Динамо»: «Меня там точно не будет»

Анастасия Пилипенко

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой рассказал, что не готов возглавить «Динамо».

«Гусев уже назначен, пусть работает, — цитирует Мостового ТАСС. — Меня там точно не будет. А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений».

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября. Он возглавил команду в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

56-летний специалист намерен снова полностью сосредоточиться на работе в сборной России. В национальной команде Карпин работает с 2021 года.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
23

  • DemolisherAjax

    Главного клоуна нигде не будет,никому не нужен :) :clown::clown::clown:

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ибо не царское оно дело

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Карпин свалил, Моста не будет. Уже две отличные новости.

    18.11.2025

  • совва

    в спартак намылился))

    18.11.2025

  • Artorixus

    Да предложат хороший контракт, не только в Динамо, к тем же сочам-оренбургам в припрышку поскачешь.

    18.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Хапанул, дай другим хапануть. Не справедливо.

    18.11.2025

  • выдр

    Можно подумать, Мостовой в другом месте, кроме собственного дивана, будет.

    18.11.2025

  • blue-white!

    Слава Богу...

    18.11.2025

  • Кеша

    Меня там точно не будет! А кто сказал, что Мостовой будет в Динамо?

    18.11.2025

  • Степочкин

    Валера, имей совесть - заработал в сборной , дай другим заработать пока турниров нет!

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Убедил Саня, верю.

    18.11.2025

  • h r

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    18.11.2025

  • Diman_madridista

    Тебя точно не только в Динамо, тебя нигде не будет

    18.11.2025

  • Илья858

    Неуловимый Джо

    18.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Да кто бы сомневался)))

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Ну и слава Богу

    18.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Предлагаю подобную статью сделать с каждым, кто хоть раз выходил на поле.

    18.11.2025

  • Армеец

    Пусть работает...изрек Царь! Но не про себя...!!!!!!

    18.11.2025

  • За спорт!

    А где тогда?

    18.11.2025

  • Gordon

    Последняя надежда болельщиков "Динамо" рухнула )

    18.11.2025

  • imperiasporta

    Футболист был не плохим , но чесать он может ещё лучше!

    18.11.2025

  • Владимир К.

    А мы все так ждали...

    18.11.2025

  • hant64

    Саша, дык тебя нигде не будет. Язык твой - враг твой.

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Мостовой
    Валерий Карпин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Читайте также
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
    "Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
    Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
    Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    РИА Новости: экс-тренеры сборной России предложили Дегтяреву сократить число легионеров в РПЛ до 8-9 игроков в заявке
    РИА «Новости»: Минспорта РФ получил предложение о лимите на иностранных тренеров
    Степашин: «Уход Карпина — это его личное решение. Ему предлагали работать дальше»
    Агент Макарова сообщил, что футболист вернулся в общую группу: «Конфликта с тренером Луисом не было»
    Кисляк: «Матч со «Спартаком» — особенный»
    Челестини: «Уход Станковича и Карпина? Жалко, им нужно давать время на работу»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя