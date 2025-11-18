Александр Мостовой о «Динамо»: «Меня там точно не будет»

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой рассказал, что не готов возглавить «Динамо».

«Гусев уже назначен, пусть работает, — цитирует Мостового ТАСС. — Меня там точно не будет. А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений».

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября. Он возглавил команду в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

56-летний специалист намерен снова полностью сосредоточиться на работе в сборной России. В национальной команде Карпин работает с 2021 года.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.