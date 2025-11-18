Александр Мостовой о «Динамо»: «Меня там точно не будет»

Сегодня, 09:46
Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой рассказал, что не готов возглавить «Динамо».
«Гусев уже назначен, пусть работает, — цитирует Мостового ТАСС. — Меня там точно не будет. А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений».
Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» 17 ноября. Он возглавил команду в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.
56-летний специалист намерен снова полностью сосредоточиться на работе в сборной России. В национальной команде Карпин работает с 2021 года.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
DemolisherAjax
Главного клоуна нигде не будет,никому не нужен :) :clown::clown::clown:
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ибо не царское оно дело
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Карпин свалил, Моста не будет. Уже две отличные новости.
18.11.2025
совва
в спартак намылился))
18.11.2025
Artorixus
Да предложат хороший контракт, не только в Динамо, к тем же сочам-оренбургам в припрышку поскачешь.
18.11.2025
Кариока_двойка.
Хапанул, дай другим хапануть. Не справедливо.
18.11.2025
выдр
Можно подумать, Мостовой в другом месте, кроме собственного дивана, будет.
18.11.2025
blue-white!
Слава Богу...
18.11.2025
Кеша
Меня там точно не будет! А кто сказал, что Мостовой будет в Динамо?
18.11.2025
Степочкин
Валера, имей совесть - заработал в сборной , дай другим заработать пока турниров нет!
18.11.2025
Berkut-7
Убедил Саня, верю.
18.11.2025
h r
Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru
18.11.2025
Diman_madridista
Тебя точно не только в Динамо, тебя нигде не будет
18.11.2025
Илья858
Неуловимый Джо
18.11.2025
С детства за Уралмаш!
Да кто бы сомневался)))
18.11.2025
Артемон Доберманов
Ну и слава Богу
18.11.2025
Морская свинка_1979
Предлагаю подобную статью сделать с каждым, кто хоть раз выходил на поле.
18.11.2025
Армеец
Пусть работает...изрек Царь! Но не про себя...!!!!!!
18.11.2025
За спорт!
А где тогда?
18.11.2025
Gordon
Последняя надежда болельщиков "Динамо" рухнула )
18.11.2025
imperiasporta
Футболист был не плохим , но чесать он может ещё лучше!
18.11.2025
Владимир К.
А мы все так ждали...
18.11.2025
hant64
Саша, дык тебя нигде не будет. Язык твой - враг твой.
18.11.2025