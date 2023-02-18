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Мостовой — о критике: «Зачем отвечать людям, которые не знают, как мяч выглядит?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как он реагирует на критику в свою сторону.

«Не реагирую на критику в свою сторону. Если мне будет что-то говорить человек, который в футбол поиграл, — могу поспорить. А людям, которые мяч никогда не видели и не знают, как он выглядит, зачем отвечать? Не вижу смысла обращать внимание них и отвечать. Кто эти люди? Я знаю, что их много, и поэтому не реагирую на это.

Я не для этого играл в футбол 20 лет, чтобы потом что-то слушать от людей, которые никогда не видели футбол! Когда критика правдивая — да. Но смешно, когда кто-то критикует меня из-за того, что ему делать нечего. Я с иронией к этому подхожу. Мне в лицо никто ничего никогда не говорил», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

После завершения карьеры Мостовой неоднократно заявлял о готовности возглавить клуб РПЛ, в том числе и московский «Спартак». Однако экс-футболист сборной России так и не получил предложение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-o-kritike-zachem-otvechat-lyudyam-kotory-e-ne-znayut-kak-myach-vy-glyadit/
Александр Мостовой
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