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Сегодня, 15:31

Мостового выписали из больницы. Он пройдет обследование на следующей неделе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ» о своей выписке из больницы.

«Выписали из больницы. Еду домой под напряжением. С одной стороны, хорошо, что выписали, с другой — переживаю, как бы остальные камни не двинулись, тревожно. Неделю пропью таблетки, наблюдательный режим, а потом опять обследование. Камни у меня еще есть, будем решать, что делать. Как врачи сказали, камни живут свою жизнь. Еду в машине, на каждой кочке думаю: «Не дай бог опять». Хорошо, что недалеко от больницы отъехал — еще успею развернуться (смеется)», — сказал Мостовой «СЭ».

4 октября Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках. Бывший игрок сборной России во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет «Спартак».

Александр Мостовой

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