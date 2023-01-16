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Сегодня, 21:57

Мостовой: «Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о возможности получения тренерской лицензии.

— Когда намерены начать обучение?

— Ха-ха, да я не планировал. Меня несколько раз спросили на эту тему, и я ответил, что мог получить тренерскую лицензию раньше, просто у меня не было возможности, потому что после завершения карьеры я жил в Испании и не мог приезжать в Россию. Кроме футбола есть другие дела. Сейчас мне не то, что предложили, а я просто подумываю. Почему бы и не попробовать? Другое дело, что тоже не просто. Все-таки это недешево (смеется). Так как я не в какой команде не состою, кто может заплатить за меня? Как это делали многие... Так что это очень тяжело, — сказал Александр Мостовой «Спорт День за Днем».

— Вы готовы работать тренером в низших лигах или хотите сразу в РПЛ?

— Однозначно в РПЛ, елки-палки. Я не для этого 20 лет в футбол играл, чтобы в низшей лиге в 53 года работать. Не для этого я 20 лет играл на самом высочайшем уровне. Пускай не обижается никто, но сами понимаете.

— Мечтаете возглавить Спартак?

— У меня нет никакой мечты (смеется). Мечты были, когда было 20-25 лет, а сейчас нет. Тем более в сегодняшней жизни я мечтаю о том, чтобы был мир. Наверное, сейчас такая мечта у каждого.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-khochu-trenirovat-srazu-v-rpl-
Александр Мостовой
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