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Сегодня, 11:03

Александр Мостовой рассказал, почему в юности покинул ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, как тренировался в футбольной школе ЦСКА и почему в итоге не стал выступать за основную команду.

«Меня хотели оставить в ЦСКА, другое дело, что в 16 лет мы заканчивали школу. Кстати, последние два года именно мы с ЦСКА становились чемпионами Москвы. Но не было команды Высшей лиги — ЦСКА играл в Первой лиге, призывной возраст — 18 лет, а я на два года был младше. Меня нельзя было оставить. Нам надо было что-то думать, делать — и тогда я начал играть за сборную Москвы, сборную СССР. К тому моменту за мной начали охотиться», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

С 1986 по 1987 год Мостовой выступал в составе «Красной Пресни», после чего стал игроком «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-mostovoi-rasskazal-pochemu-v-yunosti-ushyol-iz-cska-217635/
Александр Мостовой
ФК ЦСКА (Москва)
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