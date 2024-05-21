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Сегодня, 03:46

Мостовой: «Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс?игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА стал открытием сезона в РПЛ.

«Аббосбек Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ. Парень очень ярко ворвался в наш чемпионат и закрыл проблемы ЦСКА в атакующей линии. Если бы Аббос так быстро не адаптировался и не заиграл на высоком уровне, сезон для армейцев мог бы сложиться гораздо хуже. Думаю, мало кто ожидал такого уверенного дебюта от молодого Файзуллаева», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 20-летний Файзуллаев забил 5 голов и сделал 11 голевых передач в 31 матче во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-fajzullaev-otkry-tie-sezona-v-rpl/
Александр Мостовой
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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