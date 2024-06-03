Мостовой считает, что Соболев не нужен «Зениту»: «Там есть Кассьерра»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Это очень странно. Где Соболев будет играть в «Зените»? Там многие не играют. Может, это очередная утка? Там есть Кассьерра, который забил больше 20 мячей. Есть Изидор, про которого совсем забыли. Там же еще Сергеев, Мостовой, Ерохин. Я не верю в это», — сказал Мостовой «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за московскую команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.