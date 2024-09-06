Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:48

Мостовой: «Спартаку» нужен еще один форвард»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападении красно-белых.

«На примере «Зенита» красно-белым нужен еще один форвард. Они уже шесть раз подряд выиграли чемпионство страны. Это подтверждение всех моих слов — играют футболисты. Это я к тому, что у нас начинают восхвалять тренера, потом смотришь, а через два месяца его уже убрали, и про него все забыли. От хорошего нападающего никто не откажется.

Был бы я в «Спартаке» и если бы мне предложили двух-трех хороших игроков, я бы сказал: «Деньги есть? Давайте купим, конечно!» Мы же хотим выигрывать», — цитирует Мостового Legalbet.

После 7 туров РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. 15 сентября красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».

Источник: legalbet.ru
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Около 15 тыс. разрешений посетить заповедные территории Камчатки оформлено через приложение «Зеленая кнопка» в 2024 году
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
В Красноярске мужчина обстрелял из окна припаркованные у дома автомобили
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«РБ Спорт»: Уткин пройдет медосмотр в «Хатайспоре»
Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локомотив»
Бразилец Гомес подписал контракт с «Динамо»
Агент Сафонов: «Будущее Помазуна? Пока он остается в ЦСКА»
Экс-тренер «Портимоненсе» назвал Рошу невероятно целеустремленным человеком
Нагорных рассказал о задачах «Локомотива» на нынешний сезон
Сегодня
Вчера
Неделя