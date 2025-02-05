Александр Мостовой: «Спартак» — богатейший клуб России»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о целях московской команды.

«Спартак» — богатейший клуб России. И это касается не только финансовых возможностей. Такого количества болельщиков по всей стране, такой богатой истории нет ни у одного другого клуба. Поэтому странно, когда в клубе не говорят напрямую о задачи быть чемпионом. Цель у «Спартака» должна быть всегда одна — первое место в турнирной таблице», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» (37 очков) после первой части чемпионата России занимает третье место, на 2 очка отставая от «Зенита» и «Краснодара».