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Сегодня, 16:11

Александр Мостовой: «Виллиан Жозе не прижился к РПЛ»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, стоит ли московскому клубу продать нападающего Виллиана Жозе. По информации бразильских СМИ, форвард близок к уходу из «Спартака».

«Сложно сказать, почему Виллиан Жозе так и не заиграл в «Спартаке», думаю, что он просто не прижился к РПЛ, к нашим реалиям. Но не забывайте, что он ехал на роль запасного, поэтому в этой ситуации нет ничего удивительного. Нужно ли с ним расставаться? Тут сложно сказать, игрок вроде бы с опытом, но команде пользу не приносит. Наверное, его нужно продать, а на его место лучше поискать кого-то другого и моложе», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Контракт 33-летнего бразильца со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 13 матчах за красно-белых.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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Александр Мостовой
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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