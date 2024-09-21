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Сегодня, 07:10

Александр Мостовой вспомнил самые крупные победы в своей карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Баварии» над загребским «Динамо» (9:2) в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов.

«В Испании вроде были такие похожие игры 6:1, 7:1, но не девять. Где-то на какой-то Кубок мы где-то во Франции пару раз 8:0 выигрывали. Но в основном это товарищеские игры, поэтому такие результаты, когда играешь с командами второго, третьего дивизиона», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

17 сентября мюнхенская команда благодаря победе со счетом 9:2 установила несколько результативных рекордов сразу.

&laquo;Бавария&raquo; победила загребское &laquo;Динамо&raquo;. «Бавария» — первая команда, забившая девять голов в матче Лиги чемпионов
Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Бавария

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