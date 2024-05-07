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Сегодня, 20:29

Александр Мостовой: «Чемпионскую игру в этом сезоне не показывает никто»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«С одной стороны, хорошо, что такая плотная борьба за первую строчку, но с другой — чемпионскую игру в этом сезоне не показывает никто. И «Зенит», и «Динамо», и «Краснодар» очень много ошибаются, дарят очки соперникам. Чемпион все-таки должен доминировать в играх с аутсайдерами. А в этом сезоне все матчи очень упорные получаются, почти нет разгромов. Титул заберет та команда, которая лучше всего совладает с нервами. Скорее всего, это будет «Зенит», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Зенит» (51 очко) опережает «Краснодар» (50) и «Динамо» (50) на одно очко.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
РПЛ
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