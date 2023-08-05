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Сегодня, 12:08

Мостовой высказался о моменте, когда Абаскаль не смог обработать мяч: «Вы еще Слуцкого попросите это сделать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренер красно-белых Гильермо Абаскале.

«Да, видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел, в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать. Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить», — приводит слова Мостового Legalbet.

«Спартак» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после двух туров.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Слуцкий
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