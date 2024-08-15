Мостовой: «Соболеву и «Спартаку» нужно искать компромисс, иного не дано»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах форварда Александра Соболева в «Спартаке». Нападающий отстранен от первой команды.

«Ситуация с Соболевым очень сложная, но мы не знаем всех деталей. Не знаем, кто и что кому говорил. Какой бы я ему дал совет? Искать компромисс, иного не дано. Тут нужно желание двух сторон, чтобы выйти из этой ситуации. Надеемся, она решится благополучно», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).