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6 сентября, 21:06

Мостовой — о перспективах «Спартака»: «Клуб не должен опускаться ниже третьего места»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Не отказываюсь от своих слов. С учетом состава, «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места. Если не брать в расчет «Зенит», то кто сильнее красно-белых по подбору футболистов? Разве что ЦСКА. Но остальные слабее», — заявил Мостовой RT.

После восьми туров коллектив Гильермо Абаскаля с 16 баллами в активе располагается на пятой строчке.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1045776-mostovoi-perspektivy-spartak

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
2
3
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