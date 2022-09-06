6 сентября, 21:06
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.
«Не отказываюсь от своих слов. С учетом состава, «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места. Если не брать в расчет «Зенит», то кто сильнее красно-белых по подбору футболистов? Разве что ЦСКА. Но остальные слабее», — заявил Мостовой RT.
После восьми туров коллектив Гильермо Абаскаля с 16 баллами в активе располагается на пятой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования