Мостовой — о перспективах «Спартака»: «Клуб не должен опускаться ниже третьего места»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Не отказываюсь от своих слов. С учетом состава, «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места. Если не брать в расчет «Зенит», то кто сильнее красно-белых по подбору футболистов? Разве что ЦСКА. Но остальные слабее», — заявил Мостовой RT.

После восьми туров коллектив Гильермо Абаскаля с 16 баллами в активе располагается на пятой строчке.