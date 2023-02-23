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Мостовой: «Если убрать 6-7 иностранцев и купить обычных русских, «Зенит» займет третье-четвертое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о роли Сергея Семака в успехах «Зенита».

«Почему российскому тренеру дали шанс в Питере? Помимо Семака, «Зенит» и с другим тренерами выигрывал наш чемпионат. Он же с «Уфой» ничего не взял. Сергей Богданович играл в «Зените», и клуб подумал: сколько можно уже тратить бешеные деньги на одного, на второго, когда можно с таким же успехом поставить своего специалиста и так же выигрывать чемпионат с хорошими футболистами. В Европе же Семак ничего не выигрывал. Там проваливались из года в год. 

Зачем что-то менять? Думаю, он доволен, что ему платят и все условия создают, как раз и «Зенит» выигрывает. Вот если убрать шесть-семь иностранцев и купить обычных русских, по-другому бы начали говорить. Питерский клуб займет третье-четвертое место в РПЛ, и потом заговорили бы. Здесь нет ничего удивительного», — приводит Sport24 слова Мостового.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-mostovoy-ubrat-6-7-legionerov-i-kupit-obychnykh-russkikh-zenit-zaymet-3-ye-ili-4-ye-mesto-v-rpl
Александр Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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