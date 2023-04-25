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Мостовой: «Писарскому нужно меньше говорить, а больше работать»

Мостовой высказался о Писарском
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Крыльев Советов» Владимире Писарском, который семь матчей подряд не забивает в РПЛ.

«Писарский давно не забивает, со стороны трудно назвать причину этого. Возможно, вознесли его высоко, и голова закружилась, к себе требования поубавил. Нужно меньше говорить, а больше работать и работать. Но у нападающих бывают серии, когда не забивают. Потенциал на следующий сезон? Не знаю, человек год назад появился вообще, ему всего 27 лет», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Писарский начал нынешний сезон в «Оренбурге», а в зимнее трансферное окно перебрался в «Крылья Советов». За самарскую команду форвард провел 12 матчей и отметился тремя голами. За «Оренбург» в текущем сезоне Писарский провел 19 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-pisarskomu-nuzhno-menshe-govorit-a-bolshe-rabotat-246104/
Александр Мостовой
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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