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Александр Мостовой: «Пожму ли руку Карпину при встрече? Наверное»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Последний раз мы виделись с Карпиным лет шесть-семь назад. У нас не было никакой ссоры. Я всех прекрасно знаю, долгое время играли. Меня чем-то хотят задеть, но я скромный человек, меня не пробить. Со всеми у меня хорошие отношения. Наверное, при встрече пожмем друг другу руки. А что здесь такого? Мы никогда не ссорились, как и с другими ребятами. Да, это неприятно. Я вроде бы ничего плохого не делал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Карпин в ответ на критику Мостового сравнил его с обиженным мальчиком.

Мостовой и Карпин играли в одно время за «Сельту», «Спартак» и сборную России. Вместе футболисты провели 258 матчей во всех командах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-pozhmu-li-ruku-karpinu-pri-vstreche-navernoe/
Александр Мостовой
Валерий Карпин
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