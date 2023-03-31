Александр Мостовой: «Пожму ли руку Карпину при встрече? Наверное»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Последний раз мы виделись с Карпиным лет шесть-семь назад. У нас не было никакой ссоры. Я всех прекрасно знаю, долгое время играли. Меня чем-то хотят задеть, но я скромный человек, меня не пробить. Со всеми у меня хорошие отношения. Наверное, при встрече пожмем друг другу руки. А что здесь такого? Мы никогда не ссорились, как и с другими ребятами. Да, это неприятно. Я вроде бы ничего плохого не делал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Карпин в ответ на критику Мостового сравнил его с обиженным мальчиком.

Мостовой и Карпин играли в одно время за «Сельту», «Спартак» и сборную России. Вместе футболисты провели 258 матчей во всех командах.