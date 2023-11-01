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Мостовой: «Бугаева задержали? А где он хоть играл-то?»

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о задержании Алексея Бугаева.

«Утром мне рассказали про эту новость. Моя реакция: Бугаев? Я не помню такого. Где он хоть играл-то? Давайте обсуждать тех, кто играл в футбол», — приводит слова Мостового Metaratings.ru

Мостовой и Бугаев в составе национальной сборной выступали на чемпионате Европы 2004 года.

Ранее сообщалось, что 42-летний Бугаев задержан полицией в Краснодаре с большой партией наркотиков. Экс-футболист московского «Торпедо» и ряда других российских клубов оказал сопротивление при задержании и попытался скрыться, за что получил арест на 7 суток.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-bugaeva-zaderzhali-ne-pomnyu-takogo-davaite-obsuzhdat-tekh-kto-igral-v-futbol-301146/
Александр Мостовой
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