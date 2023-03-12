Мостовой: «Все говорили в 2014 году, что Промес — сильный футболист»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре форварда красно-белых Квинси Промеса.

Нидерландский футболист отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

«Промес уже стал легендой «Спартака». Квинси уже много лет играет за красно-белых, у него хорошая результативность, поэтому я считаю, что Промес — легенда. Помню, что он переходил в статусе хорошего футболиста. Да, многие его не знали, но те, кто разбирается в футболе сразу поняли, что это сильный игрок», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.