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Сегодня, 21:53

Мостовой: «Все говорили в 2014 году, что Промес — сильный футболист»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре форварда красно-белых Квинси Промеса.

Нидерландский футболист отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

«Промес уже стал легендой «Спартака». Квинси уже много лет играет за красно-белых, у него хорошая результативность, поэтому я считаю, что Промес — легенда. Помню, что он переходил в статусе хорошего футболиста. Да, многие его не знали, но те, кто разбирается в футболе сразу поняли, что это сильный игрок», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-vse-govorili-v-2014-godu-chto-promes-sil-ny-j-futbolist-ya-tak-i-schital/
Александр Мостовой
Квинси Промес
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