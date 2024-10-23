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Сегодня, 13:37

Мостовой против продажи Бонгонды: «При Станковиче же он сразу стал основным и выглядит неплохо, даже хорошо»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможной продаже полузащитника красно-белых Тео Бонгонды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» готов рассмотреть предложения по полузащитнику команды Тео Бонгонде в зимнее трансферное окно.

По информации источника, в клубе ожидали большего от выступлений 28-летнего конголезца. Проблемой может стать высокая зарплата футболиста в московском клубе.

«В принципе, когда Бонгонда только пришел, он сразу показывал себя нормально, но потом Абаскаль посадил его в запас, и на Тео это явно повлияло. При Станковиче же он сразу стал основным и выглядит неплохо, даже хорошо.

Вот недавно в матче с «Краснодаром» его не поставили, что удивило, но потом он вышел со скамейки и сразу начал создавать. Я считаю его хорошим игроком и однозначно против его продажи, он-то уж точно не провалился», — сказал Мостовой «СЭ».

Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» летом прошлого года. Вингер провел за красно-белых 49 матчей, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 14 встречах.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда

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