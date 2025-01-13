Мостовой «Я бы не сказал, что Абаскаль — худший специалист в истории «Спартака»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовешь», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.