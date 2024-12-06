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Сегодня, 22:52

Александр Мостовой: «Если «Краснодар» хочет что-то выиграть, ему нужно вернуть Ивича»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодару» стоит вернуть Владимира Ивича, если клуб хочет завоевать трофеи.

В марте этого года Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара». Его сменил Мурад Мусаев.

«Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе. Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на один балл.

Источник: РБ Спорт
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Александр Мостовой
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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