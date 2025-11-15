Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:50

Мостовой о нефутбольных людях: «Никогда не позволю им чморить меня!»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относится к тем, кого считает нефутбольными людьми.

«Нам тяжело с этим, мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет. Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить. Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», — сказал Мостовой «СЭ».

На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».

Ранее Мостовой назвал большое количество нефутбольных людей одной из главных проблем российского футбола.

34

  • DemolisherAjax

    Давно уже сам себя зачморил своими тупыми высказываниями :) Клоун :clown:

    15.11.2025

  • Millwall82

    мостовой давно превратился в фрика, неужели и Андрея подобное ждет?

    15.11.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    На кого, на всех ?! В основном критикует Спартак, дык есть за чЬто. Николай Озеров больше комментировал хоккей. Васю Уткина до сих пор ненавидят болельщики ЦСКА = НЕудачные "простые" примеры, увы ((.:sunglasses:

    15.11.2025

  • lvb

    Насчет Коли Озерова Вы ошиблись. Попробуйте погуглить. Забейте в поисковик "Николай Озеров в дубле московского "Спартака". Вам понравится)

    15.11.2025

  • lvb

    Давайте поможем "Тсару". Ему не нравится что его чморят все кому не лень? Хэштег"незачморенныйцарьненастоящий")) Почему нет? "Коллективом и батьку бить сподручнее"(неточная цитата). Эй, "Тсар",к примеру я тебя чморю нередко. Ну и? Более не позволишь? "Флаг тебе в руки", фпиред, немытый)

    15.11.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    По статистике, Александр! Тебя больше всех чморят спартаковцы = = Какие болельщики - такой и клуП ((. Я вот, например, НЕ чморю, т. к. ты родился в Городе-Герое Ломоносове. ЦээСковцы не чморят, т.к. начинал бегать в ЦСКА. О киевском Динамо надо было меньше бакланить. т.к. оно имело кб сектантов во все щели...:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    15.11.2025

  • napadenie

    С одной стороны, - в части огромного количества левых экспертов, другое - и среди игравших есть такие, мягко говоря… странноватые. Ну а от Александра увидеть профессиональный футбольный анализ мало кому доводилось. Сам мастер эмоций и чморения. Без этого - не он!

    15.11.2025

  • imperiasporta

    Вася Уткин как-то ответил на это так : я яйца не несу,но у меня есть тысячи вариантов ,что из них приготовить!

    15.11.2025

  • Говоритель Морта

    Чмо,надо чморить.

    15.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Согласен, в Испании царь, вто там пусть и сидит на троне. А здесь он отыграл всего ничего.

    15.11.2025

  • novick

    Никогда не позволю Мостовому чморить нефутбольных людей!!!

    15.11.2025

  • Гена Самарцев

    На ЧМ 2018 действительно много нефутбольных людей повылазило, чтобы хайпануть..и переобувщиков пол страны еще

    15.11.2025

  • Ратель

    Того чморить не надобно, кто сам себя замарал - не отмыться.

    15.11.2025

  • -философ-

    А футбольным людям, получается, чморить Александра можно?

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • Albert Khisametdinov

    Царь без царя в голове.

    15.11.2025

  • sergey stepanov

    Те, кто в лихие годы, поехал играть на свой карман и для других болельщиков, то воообще не должны комментировать и рассуждать про российский футбол. Это из-за них уровень футбола падал! С Карпом идите в Испанию Сельту тренировать молодёжку или детскую, если допустят.

    15.11.2025

  • Микола Питерский

    Крайне неудачное фото: то ли Олег Попов приехал, то ли "Оно" вернулось

    15.11.2025

  • Микола Питерский

    Так ты определись: или "жене манж па сис жур " или "в Лиссабонах устрицы ел"

    15.11.2025

  • SuperDennis

    У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. /// Саша обосрал всех авторов из Спорт-экспресса!

    15.11.2025

  • Док

    Всё правильно сказал талантливый мастер. Здоровья ему, удачи и без травм!

    15.11.2025

  • оппонент

    у царя заело, хоть бы что-то новое сказал про нефутбольное.

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • Спартак 98

    А как не позволишь ? Царским указом ? Так клал я на него с колокольни :tumbler_glass:

    15.11.2025

  • Желтый полосатик

    Какая же тяжелая жизнь у Царя! Проснешься утром, выглянешь в окно, а там они - НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ!!! Придешь на стадион, а там на трибунах сплошь - НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! Хочешь обложить в "Спорт-Экспрессе" НЕФУТБОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, так и для этого тебе звонят сотрудники газеты - тоже НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! "Они заполонили планету")))

    15.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных мaтчей infostavki.ru

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    На СЭ в комментариях пишут только футбольные люди, других тут нет!

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Из нефутбольных людей зачастую получаются отличные тренеры (Моуриньо,например),а из хороших футболистов полное говно в плане тренерской деятельности. Все помнят и Зико,и Гуллита,и обрыганного Марадону,они все к нам приезжали. Помнят и Бубнова,бегавшего по полю и оравшего "я привезу московских бандитов".

    15.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Странный Сашка, сам своими речами себя чморит))) Ну да, хотя бы внешний вид свой привел в порядок))

    15.11.2025

  • TokTram_

    Царь сам себя давно зачмырил. Посмещище. Дайте ему поработать в Спартаке!

    15.11.2025

  • Илья858

    Обычное невоспитанное и необразованное быдло, последние более-менее серьёзные достижения которого были 35 лет назад (Португалию или Интертото всерьёз нет смысла рассматривать).. В нашей стране огромное количество нефутбольных людей сделали и делают очень много для становления и развития футбола. Самые простые примеры - Николай Озеров и Василий Уткин. Мостовой - как тренер или как аналитик никто и звать никак. Мостовому бы заткнуться и пахать, а он вместо этого своё дерьмо на всех льёт.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Эх вы деревенщина, вы в Европах играли?не играли, а я играл, я там царём был и по -французки "жене манж па сис жур " говорил и в Лиссабонах устрицы ел , уважемый человек между прочим ....:point_up:? то-то же.

    15.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Приведи себя в порядок, хотя бы внешне, особенно, голову (внутри и снаружи), и люди вновь, может быть, перестанут чморить!

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    !Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Мостовой
    Футбол
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
    Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя