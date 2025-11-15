Мостовой о нефутбольных людях: «Никогда не позволю им чморить меня!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», как относится к тем, кого считает нефутбольными людьми. «Нам тяжело с этим, мы футболу всю жизнь отдали и землю грызли с четырех лет. Я никогда не позволю тем, кто футбол видел только по телевизору, чморить меня! Всегда буду это говорить. Просто некоторые это не знают, не все у нас в Европе играли. У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. Чего вы все тут вообще? Идите в гандбол, волейбол, баскетбол. Я же не лезу в другие виды спорта», — сказал Мостовой «СЭ». На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту». Ранее Мостовой назвал большое количество нефутбольных людей одной из главных проблем российского футбола.

DemolisherAjax Давно уже сам себя зачморил своими тупыми высказываниями :) Клоун :clown: 15.11.2025

Millwall82 мостовой давно превратился в фрика, неужели и Андрея подобное ждет? 15.11.2025

Красно-белый Аквариум7 На кого, на всех ?! В основном критикует Спартак, дык есть за чЬто. Николай Озеров больше комментировал хоккей. Васю Уткина до сих пор ненавидят болельщики ЦСКА = НЕудачные "простые" примеры, увы ((.:sunglasses: 15.11.2025

lvb Насчет Коли Озерова Вы ошиблись. Попробуйте погуглить. Забейте в поисковик "Николай Озеров в дубле московского "Спартака". Вам понравится) 15.11.2025

lvb Давайте поможем "Тсару". Ему не нравится что его чморят все кому не лень? Хэштег"незачморенныйцарьненастоящий")) Почему нет? "Коллективом и батьку бить сподручнее"(неточная цитата). Эй, "Тсар",к примеру я тебя чморю нередко. Ну и? Более не позволишь? "Флаг тебе в руки", фпиред, немытый) 15.11.2025

Красно-белый Аквариум7 По статистике, Александр! Тебя больше всех чморят спартаковцы = = Какие болельщики - такой и клуП ((. Я вот, например, НЕ чморю, т. к. ты родился в Городе-Герое Ломоносове. ЦээСковцы не чморят, т.к. начинал бегать в ЦСКА. О киевском Динамо надо было меньше бакланить. т.к. оно имело кб сектантов во все щели...:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes: 15.11.2025

napadenie С одной стороны, - в части огромного количества левых экспертов, другое - и среди игравших есть такие, мягко говоря… странноватые. Ну а от Александра увидеть профессиональный футбольный анализ мало кому доводилось. Сам мастер эмоций и чморения. Без этого - не он! 15.11.2025

imperiasporta Вася Уткин как-то ответил на это так : я яйца не несу,но у меня есть тысячи вариантов ,что из них приготовить! 15.11.2025

Говоритель Морта Чмо,надо чморить. 15.11.2025

Кариока_двойка. Согласен, в Испании царь, вто там пусть и сидит на троне. А здесь он отыграл всего ничего. 15.11.2025

novick Никогда не позволю Мостовому чморить нефутбольных людей!!! 15.11.2025

Гена Самарцев На ЧМ 2018 действительно много нефутбольных людей повылазило, чтобы хайпануть..и переобувщиков пол страны еще 15.11.2025

Ратель Того чморить не надобно, кто сам себя замарал - не отмыться. 15.11.2025

-философ- А футбольным людям, получается, чморить Александра можно? 15.11.2025

Albert Khisametdinov Царь без царя в голове. 15.11.2025

sergey stepanov Те, кто в лихие годы, поехал играть на свой карман и для других болельщиков, то воообще не должны комментировать и рассуждать про российский футбол. Это из-за них уровень футбола падал! С Карпом идите в Испанию Сельту тренировать молодёжку или детскую, если допустят. 15.11.2025

Микола Питерский Крайне неудачное фото: то ли Олег Попов приехал, то ли "Оно" вернулось 15.11.2025

Микола Питерский Так ты определись: или "жене манж па сис жур " или "в Лиссабонах устрицы ел" 15.11.2025

SuperDennis У нас многие до ворот добить не могут, а сидят и рассказывают про футбол. /// Саша обосрал всех авторов из Спорт-экспресса! 15.11.2025

Док Всё правильно сказал талантливый мастер. Здоровья ему, удачи и без травм! 15.11.2025

оппонент у царя заело, хоть бы что-то новое сказал про нефутбольное. 15.11.2025

Спартак 98 А как не позволишь ? Царским указом ? Так клал я на него с колокольни :tumbler_glass: 15.11.2025

Желтый полосатик Какая же тяжелая жизнь у Царя! Проснешься утром, выглянешь в окно, а там они - НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ!!! Придешь на стадион, а там на трибунах сплошь - НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! Хочешь обложить в "Спорт-Экспрессе" НЕФУТБОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, так и для этого тебе звонят сотрудники газеты - тоже НЕФУТБОЛЬНЫЕ ЛЮДИ! "Они заполонили планету"))) 15.11.2025

Adiоs Amigos R На СЭ в комментариях пишут только футбольные люди, других тут нет! 15.11.2025

Slim Tallers Из нефутбольных людей зачастую получаются отличные тренеры (Моуриньо,например),а из хороших футболистов полное говно в плане тренерской деятельности. Все помнят и Зико,и Гуллита,и обрыганного Марадону,они все к нам приезжали. Помнят и Бубнова,бегавшего по полю и оравшего "я привезу московских бандитов". 15.11.2025

Футболист Сапогов Странный Сашка, сам своими речами себя чморит))) Ну да, хотя бы внешний вид свой привел в порядок)) 15.11.2025

TokTram_ Царь сам себя давно зачмырил. Посмещище. Дайте ему поработать в Спартаке! 15.11.2025

Илья858 Обычное невоспитанное и необразованное быдло, последние более-менее серьёзные достижения которого были 35 лет назад (Португалию или Интертото всерьёз нет смысла рассматривать).. В нашей стране огромное количество нефутбольных людей сделали и делают очень много для становления и развития футбола. Самые простые примеры - Николай Озеров и Василий Уткин. Мостовой - как тренер или как аналитик никто и звать никак. Мостовому бы заткнуться и пахать, а он вместо этого своё дерьмо на всех льёт. 15.11.2025

Berkut-7 Эх вы деревенщина, вы в Европах играли?не играли, а я играл, я там царём был и по -французки "жене манж па сис жур " говорил и в Лиссабонах устрицы ел , уважемый человек между прочим ....:point_up:? то-то же. 15.11.2025

Valery Petrukhin Приведи себя в порядок, хотя бы внешне, особенно, голову (внутри и снаружи), и люди вновь, может быть, перестанут чморить! 15.11.2025