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Сегодня, 15:06

Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Динамо»: «Спасибо большое Личке и Гусеву»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил «СЭ» на вопрос о том, где пройдет стажировку.

«Стажировку, скорей всего, пройду в «Динамо». После завтрашнего кубкового матча против «Локомотива» созвонимся. Спасибо большое Марцелу Личке и Ролану Гусеву, с которым мы дружим», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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