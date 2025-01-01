Экс-нападающий «Спартака» Прудников: «Отстранение от международных соревнований — катастрофа для страны»

Бывший форвард «Спартака» Александр Прудников заявил, что его главное желание в 2025 году — возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Нас нигде не любят, но главное желание на 2025 год — чтобы спортсменов вернули на международную арену. Я тут даже больше не за футболистов, а за другие виды спорта. В футболе каждые два года проходят серьезные чемпионаты. Есть же Олимпийские игры... Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. У людей цель всей жизни — попасть на Олимпиаду. Отстранение от международных соревнований — катастрофа для нашей страны.

Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты», — приводит слова Прудникова Legalbet.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований.