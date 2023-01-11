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Прудников — о переходе России в АФК: «Нашим чиновникам виднее, где лучше России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Есть чиновники, которые этим занимаются. Им виднее, где нам лучше. Естественно, в Европе сборные и клубы сильнее, но никто не знает, что будет дальше. Наши чиновники более осведомлены в этой ситуации», — приводит слова Прудникова Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря 2022 года РФС создал рабочую группу для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-prudnikov-o-perekhode-rfs-v-aziyu-nashim-chinovnikam-vidneye-gde-luchshe-rossii
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