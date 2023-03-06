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Александр Пуцко: «Дзюба хорошо влияет на коллектив. Создает атмосферу, заступается за молодых»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Александр Пуцко рассказал о том, как форвард Артем Дзюба влиял на атмосферу в московской команде.

«Он влияет на коллектив хорошо. Постоянно шутит и создает атмосферу. И заступался за молодых. Артем веселый парень. Всегда есть что сказать. Любил пошутить, и надо мной тоже. Например, когда в FIFA играли на сборах», — приводит Sport24 слова Пуцко.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (с перерывами на уходы в аренду). В феврале 2023 года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-dzyuba-khorosho-vliyayet-na-kollektiv-zastupalsya-za-molodykh-veselyy-paren-eks-igrok-spartaka-putsko-ob-arteme
Александр Пуцко
Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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