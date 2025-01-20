Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Руденко — о работе Артиги: «Каталонского ДНК в «Химках» нет, у нас свои заготовки»

Telegram Дзен

Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» рассказал о работе главного тренера подмосковного клуба Франка Артиги.

— Артига работал в системе «Барселоны» — ты чувствуешь, что в «Химки» проникает каталонское ДНК?

— Такого нет, у него есть свои заготовки, видение футбола, он пытается нам его донести. Не знаю, видно это на поле или нет. В основном у нас так: бьем на Заболотного, цепляемся и выходим в контратаку.

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

(Александр Абустин)

Александр Руденко. «Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко
Александр Руденко
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
Читайте также
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Руденко заявил о готовности вернуться в «Спартак»: «Никаких обид на клуб не держу»
Агент Орещук — о Зимнем кубке РПЛ: «Такой турнир — это популяризация российского футбола»
Руденко сравнил уровень Барко и Малкома: «Плюс-минус одинаковые»
Луис Энрике стал игроком «Зенита»
Руденко — о журналистах: «Ищут скандал, надо относиться к спортсменам более уважительно»
«Было много вариантов из Европы еще до совершеннолетия, но ехать побоялся». Интервью нападающего «Химок» Руденко
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя