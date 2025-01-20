Руденко — о работе Артиги: «Каталонского ДНК в «Химках» нет, у нас свои заготовки»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в интервью «СЭ» рассказал о работе главного тренера подмосковного клуба Франка Артиги.

— Артига работал в системе «Барселоны» — ты чувствуешь, что в «Химки» проникает каталонское ДНК?

— Такого нет, у него есть свои заготовки, видение футбола, он пытается нам его донести. Не знаю, видно это на поле или нет. В основном у нас так: бьем на Заболотного, цепляемся и выходим в контратаку.

«Химки» после 18-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

(Александр Абустин)