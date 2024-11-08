Рязанцев — о пяти чемпионствах «Зенита»: «Работа Семака налицо»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев высказался о достижениях Сергея Семака на посту главного тренера петербургского клуба.

«Луческу поставили — он не выиграл, Манчини поставили — тоже не выиграл. Работа Семака налицо. Мотивировать таких футболистов с такими зарплатами — это еще сложнее, чем мотивировать команду, которая борется за выживание в РПЛ», — цитирует Рязанцева Metaratings.ru.

За пять лет работы 48-летнего специалиста на посту главного тренера сине-бело-голубые пять раз стали чемпионами России, а также завоевали Кубок и четыре Суперкубка страны.