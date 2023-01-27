Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

— Бердыев возглавил «Сочи»? Поздравляю его с этим. Ждем от «Сочи» хороших результатов.

— Уже отметили в календаре матч с ними?

— У нас еще 13 матчей весной, и каждый отмечен красным, как праздник и самый ответственный матч, один ответственнее другого, — сказал Рязанцев «СЭ».

Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 17 туров РПЛ «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. «Торпедо» занимает последнее в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.