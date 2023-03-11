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Рязанцев — о поражении «Торпедо»: «Могли забрать одно очко. Радует, как играем»

Константин Белов
Корреспондент
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Капитан «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал для «СЭ» поражение московской команды в 19-м туре РПЛ от «Урала» (0:1).

«Считаю, что могли забрать одно очко. Игра была ничейная. Меня радует то, как мы играем, как мы боремся и навязываем борьбу. Не чувствуется того, что было в прошлом году. Мы могли победить в прошлом мачте и в этом», — сказал Рязанцев «СЭ».

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.

Александр Рязанцев (футбол)
Футбол
РПЛ
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