Самедов: «Запомнился в 2022 году больше всего Комличенко, вся игра «Ростова» строится вокруг него»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов назвал футболиста в РПЛ, которого он считает лучшим в 2022 году.

«Из футболистов мне запомнился больше всего Коля Комличенко. Выделю его. Отличный форвард, очень помогает своей команде как в обороне, так и в атакующих действиях. Много полезной работы выполняет. Плюс он функционально сильный. Мне кажется, вся игра «Ростова» строится вокруг него», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

Комличенко провел в текущем сезоне 20 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил восемь голов и отметился 11 результативными передачами.

Ростовский коуб после 17 туров чемпионата России занимает третью строчку в турнирной таблице, имея на счету 35 очков.