Самедов высказался об увольнении Цорна и Циннбауэра из «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на новость об увольнении спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Я в свое время уже высказался по поводу этих людей, когда уходил из «Локомотива», и больше повторяться не хочу. Добавить мне нечего. В принципе там и так все понятно», — цитирует Самедова Sport24.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.