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Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов отреагировал на новость об увольнении спортивного директора железнодорожников Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«Я в свое время уже высказался по поводу этих людей, когда уходил из «Локомотива», и больше повторяться не хочу. Добавить мне нечего. В принципе там и так все понятно», — цитирует Самедова Sport24.
«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками.
По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования