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Сегодня, 11:26

Селихов: «Давление на Соболева? Он сильный, он справится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнение о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

2 октября Соболев забил дебютный гол за сине-бело-голубых. Он поразил ворота «Акрона» (5:1) в матче FONBET Кубке России.

«Давление достаточно серьезное на него? Он сильный, он справится. Не злит ли меня то, как он ушел из «Спартака»? Нет. Это его выбор, я ему желаю только успехов», — приводит слова Селихова «РБ Спорт».

В составе «Спартака» Соболев становился обладателем Кубка России-2021/22.

Источник: РБ Спорт
Александр Селихов
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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