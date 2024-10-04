Селихов: «Давление на Соболева? Он сильный, он справится»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнение о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

2 октября Соболев забил дебютный гол за сине-бело-голубых. Он поразил ворота «Акрона» (5:1) в матче FONBET Кубке России.

«Давление достаточно серьезное на него? Он сильный, он справится. Не злит ли меня то, как он ушел из «Спартака»? Нет. Это его выбор, я ему желаю только успехов», — приводит слова Селихова «РБ Спорт».

В составе «Спартака» Соболев становился обладателем Кубка России-2021/22.