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Сегодня, 17:57

Селихов: «Россия — футбольная страна, но уровень нашего футбола упал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об уровне российского футбола в последние годы.

«Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были. Мне кажется, качество поменялось — тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас [в сезоне-3016/17] и какие сейчас — при всем уважении. Еще сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли. Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду назвать фамилии, но они есть. Считаю, Россия — футбольная страна», — приводит слова Селихова Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел за «Спартак» 5 матчей и пропустил 4 гола (2 игры — на ноль).

Источник: Sport24
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)

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