Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Селихов: «У Максименко есть перспективы, чтобы играть в Европе»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о перспективах голкипера красно-белых Александра Максименко перейти в европейский чемпионат.

«Если Виталий Витальевич Кафанов сказал, что следующим российским вратарем, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться. Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», — приводит слова Селихова Legalbet.

Максименко в сезоне-2024/25 провел 11 матчей за «Спартак», пропустил девять голов и шесть раз сыграл на ноль. Контракт 26-летнего вратаря с красно-белыми рассчитан до июля 2025 года.

Источник: Legalbet
Александр Максименко
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Сегодня
Вчера
Неделя