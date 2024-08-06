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Сегодня, 18:28

Шикунов: «Что значит Соболев не нужен «Спартаку»? Это серьезный нападающий»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о будущем форварда красно-белых Александра Соболева.

— Что значит «не нужен»? — удивился Александр Шикунов.

— Без него «Спартак» побеждает, Угальде забивает.

— Сейчас так, а дальше начнутся матчи с большими клубами. Одно дело забивать «Химкам» и «Крыльям Советов», а другое дело — им. Надо смотреть. Выводы нельзя делать. Соболев — игрок сборной России, серьезный нападающий. Совсем другого плана, чем Угальде. Такие нападающие нужны, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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