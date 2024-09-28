Шикунов: «Батраков уже звезда в российском футболе»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов перед матчем красно-белых против «Локомотива» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Алексей уже звезда в российском футболе. Пусть дальше продолжает так играть. Чем чаще будут появляться такие футболисты, тем интереснее наблюдать за РПЛ. Батраков, Тюкавин, Глушенков — яркие футболисты чемпионата. Кто сильнее — Батраков или Барко? Они разные футболисты. Алексея не надо сравнивать с Барко. Батраков очень похож по игре на Глушенкова», — цитирует «РБ Спорт» Шикунова.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.