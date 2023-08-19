Александр Шикунов: «Николсон не нужен был «Спартаку», он средний игрок»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал возможный уход нападающего Шамара Николсона. По информации британских СМИ, клуб чемпионшипа «Уотфорд» начал переговоры со «Спартаком» по трансферу 26-летнего ямайца.

«Николсон изначально не нужен был «Спартаку», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова. — Он средний игрок, не формата Соболева. Шамара выставили на трансфер, это нормально. Смогут ли его продать? В аренду куда-нибудь отдадут. Могут не успеть продать».

В минувшем сезоне Николсон провел за «Спартак» 27 матчей и забил 4 мяча.