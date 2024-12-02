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Сегодня, 14:45

Шикунов о победе «Спартака»: «Бабич не дал развернуться Кордобе. Умяров и Пруцев — Сперцяну»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего красно-белые нейтрализовали ключевых игроков «Краснодара» — Кордобу и Эдуарда Сперцяна.

— А до игры-то вы, наверное, считали, что Кордоба без гола с поля не уйдет.

— Надо еще раз похвалить Бабича. Как он с ним справился! В матче первого круга, который состоялся в октябре, против Кордобы поставили Абену. И форвард «Краснодара» его просто разорвал! Тот не выдержал такого напора. Станкович тогда не угадал... Кордоба издевался над экс-защитником «Ференцвароша». Ставил корпус — тот падал. А сегодня Бабич с колумбийцем совладал. Да и Дуарте был хорош на подстраховке.

— Барко явно превзошел Сперцяна?

— А Сперцяна я вообще почти не видел. Ну да, был эпизод в самом начале матча, когда он покатил под удар Са. А дальше? Только угловые подавал. А в игре ему Пруцев и Умяров ничего не позволили сделать. «Спартак» забрал у «Краснодара» центр поля. На выезде! Это очень большая редкость. Просто смяли «быков»!

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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