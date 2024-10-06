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Сегодня, 14:00

Шикунов о Виллиане Жозе: «За три месяца можно было привести себя в порядок»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе в матче с «Ростовом».

— Виллиан Жозе уже привел себя в порядок?

— Слушайте, ну пора бы уже, все-таки три месяца прошло (смеется). За такой срок можно набрать форму. Он вообще-то в серьезном клубе играл и за сезон забил в чемпионате Испании 10 мячей. Это показатель. Не могли же его навыки в одночасье куда-то улетучиться, — сказал Шикунов «СЭ».

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в РПЛ после 11 матчей. «Ростов» (12) идет девятым в турнирной таблице.

Полностью интервью Александра Шикунова читайте на сайте «СЭ».

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Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов

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