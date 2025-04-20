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Шикунов о матче «Акрон» — «Спартак»: «Не было бы ВАР, пенальти на Дзюбе не поставили бы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче против своей бывшей команды.

Красно-белые обыграли тольяттинцев со счетом 3:2. Дзюба забил гол и отдал результативную передачу.

— Но по первому голу хозяев сейчас у многих тоже возникают вопросы. Эпизод с участием Умярова и Дзюбы — это...

— На мой взгляд, это все-таки пенальти. Вот сейчас как раз показывают повтор момента. Умяров ударил Дзюбу по ноге. Это фол. Да, Наиль не хотел. Но Дзюба проталкивает мяч, а спартаковец снизу подбивает его ногу. Даже не ударил, а подбил, понимаете? Тут ничего не поделаешь — точка. Сейчас много таких вещей в футболе. Не было бы ВАР, такой пенальти не назначили бы.

— Думаете?

— Конечно. Раньше мы таких пенальти не знали. Сейчас, при новых технологиях, они появились. Как говорится, веяние времени.

— Как вам в целом игра Дзюбы?

— Дзюба впереди напрягал защитников «Спартака». Заработал пенальти, отдал голевую передачу. Никаких вопросов! Все его лидерские качества работали на команду.

Владимир Москвичев, Эсекиэль Барко, Манфред Угальде и&nbsp;Срджан Бабич борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (2:3).«Как можно за тайм получать по два мяча от Махачкалы и «Акрона»?! «Спартаку» подарили победу»

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Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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