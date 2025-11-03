Видео
3 ноября, 15:30

Шикунов: «Черников «съел» Барко. Угальде я вообще на поле не видел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото ФК «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

— В первом тайме у красно-белых вообще моментов не было.

— В том-то и дело! Они не знали, как взломать «Краснодар». Ни одной проникающей передачи. Я Угальде вообще не увидел. Не было человека на поле.

— А Барко?

— Ну... Что-то пытался. В концовке выполнил голевой навес. Но по большому счету Черников его «съел», не дал продохнуть. Полузащитник «Краснодара» вообще провел потрясающий матч. И гол забил, в своей зоне все выжег. Молодец.

— Кто-то понравился в составе гостей?

— Самым активным был Солари. Он справа еще как-то нагнетал. Носился, пытался. Желания у него вагон, но никто его не поддержал.

Александр Шикунов и&nbsp;Деян Станкович.«Станкович сам себя раздавил. Его менять надо было еще весной». Шикунов — о матче «Краснодар» — «Спартак»
15

  • 555 555

    А белое братство в курсе,что в их рядах "чёрный юмор" не уместен.

    04.11.2025

  • wam

    Червиченуо и Шикунов Спартак съели, но об этом он почему молчит, когда свои коментарии пишет.

    04.11.2025

  • ровнов

    Попробуй их. Начни с крыши БакланАрены. Уверяю Вас поймаете, ощипаете и будет вкусно. Акрон, Кс и Спартак не дадут соврать. И еще пол Европы Вам подтвердят.

    03.11.2025

  • 555 555

    Честно говоря,с юмор у вас даже не "чёрный."

    03.11.2025

  • 555 555

    Шикунова пора к окулисты,если он в составе Спартака, Угальде не увидел.

    03.11.2025

  • knight templar

    Черников сьел барко и очень об этом пожалел. Пошло несварение желудка, рвота и свиной понос. Говорила ведь ему мама - не бери в рот всякую гадость

    03.11.2025

  • ровнов

    Бакланы были вкуснее.

    03.11.2025

  • Olegger

    Вы думаете, вы Спартак и Барко оскорбили? Ничуть. Вы просто указали вашу планку. Продолжайте...

    03.11.2025

    Манфред Угальде
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    Александр Шикунов
    Эсекьель Барко
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
