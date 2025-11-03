Шикунов: «Черников «съел» Барко. Угальде я вообще на поле не видел»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

— В первом тайме у красно-белых вообще моментов не было.

— В том-то и дело! Они не знали, как взломать «Краснодар». Ни одной проникающей передачи. Я Угальде вообще не увидел. Не было человека на поле.

— А Барко?

— Ну... Что-то пытался. В концовке выполнил голевой навес. Но по большому счету Черников его «съел», не дал продохнуть. Полузащитник «Краснодара» вообще провел потрясающий матч. И гол забил, в своей зоне все выжег. Молодец.

— Кто-то понравился в составе гостей?

— Самым активным был Солари. Он справа еще как-то нагнетал. Носился, пытался. Желания у него вагон, но никто его не поддержал.