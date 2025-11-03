Шикунов: «Черников «съел» Барко. Угальде я вообще на поле не видел»

3 ноября, 15:30
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
— В первом тайме у красно-белых вообще моментов не было.
— В том-то и дело! Они не знали, как взломать «Краснодар». Ни одной проникающей передачи. Я Угальде вообще не увидел. Не было человека на поле.
— А Барко?
— Ну... Что-то пытался. В концовке выполнил голевой навес. Но по большому счету Черников его «съел», не дал продохнуть. Полузащитник «Краснодара» вообще провел потрясающий матч. И гол забил, в своей зоне все выжег. Молодец.
— Кто-то понравился в составе гостей?
— Самым активным был Солари. Он справа еще как-то нагнетал. Носился, пытался. Желания у него вагон, но никто его не поддержал.
555 555
А белое братство в курсе,что в их рядах "чёрный юмор" не уместен.
04.11.2025
wam
Червиченуо и Шикунов Спартак съели, но об этом он почему молчит, когда свои коментарии пишет.
04.11.2025
!!ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
03.11.2025
ровнов
Попробуй их. Начни с крыши БакланАрены. Уверяю Вас поймаете, ощипаете и будет вкусно. Акрон, Кс и Спартак не дадут соврать. И еще пол Европы Вам подтвердят.
03.11.2025
555 555
Честно говоря,с юмор у вас даже не "чёрный."
03.11.2025
555 555
Шикунова пора к окулисты,если он в составе Спартака, Угальде не увидел.
03.11.2025
knight templar
Черников сьел барко и очень об этом пожалел. Пошло несварение желудка, рвота и свиной понос. Говорила ведь ему мама - не бери в рот всякую гадость
03.11.2025
ровнов
Бакланы были вкуснее.
03.11.2025
Olegger
Вы думаете, вы Спартак и Барко оскорбили? Ничуть. Вы просто указали вашу планку. Продолжайте...
03.11.2025