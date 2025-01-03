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Сегодня, 14:50

Шикунов — о задачах Кахигао в «Спартаке»: «Укрепить минимум 2-3 позиции, нужны топы уровня Барко или Угальде»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение испанца Франсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Естественно, сейчас к весне надо минимум 2-3 позиции укрепить, чтобы реально бороться за медали. Станкович поставил задачу руководителям, они — спортивному директору. Он свяжется с тренером, и они будут конкретно решать этот вопрос. Просто так для количества никого брать не надо, там хватает народу, сейчас нужно качество. Если большие руководители «Спартака» начали эту гонку за золотом, тогда надо вкладываться. Ни в коем случае средних игроков не брать, даже разговора нет. Надо брать уровня Барко или Угальде, нужны топы», — сказал Шикунов «СЭ».

Ранее пост спортивного директора занимал 33-летний Томаш Амарал. Португалец работал в «Спартаке» с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

Кахигао 23 года был главой отдела международного скаутинга «Арсенала». В 2020-м испанец занимал должность технического директора Федерации футбола Чили. Последним местом работы Франсиса был «Галатасарай», где он возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

Александр Абустин

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ФК Спартак (Москва)
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