Шикунов: «Для борьбы с «Зенитом» за золото «Спартаку» надо укрепить две-три позиции»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство.

— «Станкович, верим»?

— Дай бог! Невозможно же каждый год менять тренеров. Надо дать человеку поработать. Пусть у него получится. Станкович уже стабилизировал состав, определился с костяком. Сегодня, по идее, выпустил сильнейших.

— Мартинс пропускал игру из-за перебора карточек.

— По одной-двум позициям, наверное, можно подискутировать. Но в целом Станкович определился. Это при Абаскале никто не знал, каким составом красно-белые выйдут на следующий матч. Никто! Ни болельщики, ни специалисты, ни журналисты... Сейчас — другое дело! Надо как можно быстрее наиграть обойму. Олег Иванович Романцев весь сезон играл 12-13 футболистами. Поэтому у него все работало как часы.

— И вы допускаете, что такой «Спартак» способен побороться за золото? Отставание от «Зенита» — всего пять очков.

— На длинной дистанции бороться с «Зенитом» за золото будет все-таки непросто. Имею в виду глубину состава, скамейку. «Спартаку» надо бы две-три позиции зимой все же укрепить. Минимум две-три. Станкович поработал несколько месяцев и определился с составом, поставил игру. Это уже немало. Но дальше необходимо еще усиление. Думаю, Деян и сам это понимает.