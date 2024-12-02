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Сегодня, 15:00

Шикунов: «Для борьбы с «Зенитом» за золото «Спартаку» надо укрепить две-три позиции»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство.

— «Станкович, верим»?

— Дай бог! Невозможно же каждый год менять тренеров. Надо дать человеку поработать. Пусть у него получится. Станкович уже стабилизировал состав, определился с костяком. Сегодня, по идее, выпустил сильнейших.

— Мартинс пропускал игру из-за перебора карточек.

— По одной-двум позициям, наверное, можно подискутировать. Но в целом Станкович определился. Это при Абаскале никто не знал, каким составом красно-белые выйдут на следующий матч. Никто! Ни болельщики, ни специалисты, ни журналисты... Сейчас — другое дело! Надо как можно быстрее наиграть обойму. Олег Иванович Романцев весь сезон играл 12-13 футболистами. Поэтому у него все работало как часы.

— И вы допускаете, что такой «Спартак» способен побороться за золото? Отставание от «Зенита» — всего пять очков.

— На длинной дистанции бороться с «Зенитом» за золото будет все-таки непросто. Имею в виду глубину состава, скамейку. «Спартаку» надо бы две-три позиции зимой все же укрепить. Минимум две-три. Станкович поработал несколько месяцев и определился с составом, поставил игру. Это уже немало. Но дальше необходимо еще усиление. Думаю, Деян и сам это понимает.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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