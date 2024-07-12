Шикунов: «Спартак» должен ставить одну задачу — первое место. Второе — это крайний вариант»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что красно-белые должны ставить одну задачу — победу в чемпионате России.

— Реально или нет, мы посмотрим по комплектации, кого они возьмут, — цитирует «РБ Спорт». Сейчас совсем непонятно. Только «Зенит» впереди планеты всей. Всех набрал, все у него нормально. А у остальных громких переходов пока не было. Но «Спартак» по своему статусу просто не имеет права ставить другие задачи. Он должен ставить одну задачу — первое место. Второе — это крайний вариант.

— Если «Спартак» не попадет в тройку призеров, Станковичу могут это не простить?

— Конечно, это будет провал.